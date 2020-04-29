بعد فرارهم من الحرب.. أطباءٌ سوريون في حربٍ جديدة إلى جانب الأوروبيين

2020/04/29 | 22:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغطاءٍ جراحي ونظاراتٍ وكمامة، لا يمكن رؤية شيء تقريباً من وجه الطبيب “فادي دالاتي”، «هذا المستشفى هو المركز المرجعي في #بلجيكا للأمراض المعدية، نحن على خط المواجهة ضد هذه الجائحة»، يؤكد الطبيب “دالاتي” الذي يعمل…

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