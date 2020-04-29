ايطاليا تسجل انخفاضا في عدد وفيات كورونا

2020/04/29 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، انخفاضا في عدد الوفيات اليومية واستقرارا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وذكرت وكالة الحماية المدنية، ان” الوفيات زادت 323 حالة اليوم الأربعاء مقابل 382 أمس، لكن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بلغ 2086، وهو مستقر بصورة عامة، مقابل 2091 أمس الثلاثاء”.وأضافت أن “إجمالي عدد الوفيات بلغ حتى […]

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