الإعلام والاتصالات تزيل مصادر التشويش على شبكات الهاتف النقال في بغداد

2020/04/29 | 23:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قامت الفرق الفنية التابعة لهيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، بتنظيم جولات ميدانية في العاصمة بغداد، بهدف مكافحة عمليات التشويش التي تستهدف شبكات الهاتف النقال.

واوضح مدير دائرة جودة الخدمة والرصد الراديوي المهندس اوس مجيد غالب، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ممثلين عن الشركات المشغلة لخدمات الهاتف النقال في العراق شاركوا في عمليات التفتيش التي استهدفت عدة مناطق في العاصمة بغداد"، مؤكدا انه "تم ازالة عدد من الاجهزة المستخدمة في تقوية الشبكات من قبل بعض الشركات الاهلية، والتي كانت تتسبب بالتشويش على الاشارة الاصلية لشبكات الهاتف النقال".

واشار غالب الى ان "الاجهزة المستخدمة من قبل بعض الجهات تكون في الغالب غير مطابقة للمواصفات العالمية وتتسبب بضعف جودة خدمات الشبكات الهاتفية وانقطاع المكالمات لدى المستخدمين الاخرين في المناطق المجاورة".

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