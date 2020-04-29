عاجل: القبض على ٣٢٦١٦ مخالفا لحظر التجوال في بغداد

2020/04/29 | 23:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على ٣٢٦١٦ مخالفاً لحظر التجوال في العاصمة منذ بدايته.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "الغد برس"، إنه " خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٩ نيسان القبض على ٣٢٦١٦ مخالفاً، فيما حجزت ١٦٩٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٠٥٠٦ غرامة، كما سهلت دخول ٥٨٣٢٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".واضافت " في الوقت الذي تدعو فيه قيادة عمليات بغداد الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال، فانها تؤكد ان تشكيلاتها لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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