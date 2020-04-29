خلية الأزمة في محافظة واسط تصدر عدد من القرارات الاحترازية من فيروس كوررنا

2020/04/29 | 23:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط اجتمع محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء مع أعضاء خلية الأزمة للتباحث حول آخر التطورات بشأن فيروس كورونا وتم إتخاذ عدد من القرارات والتدابير بشأن ذلك.وقال المياحي في بيان تلقته وكالة اين اليوم، إننا "نواصل في خلية الأزمة مساعينا الرامية لدرء خطر تفشي جائحة كورونا في محافظتنا الحبيبة ونسعى للسيطرة وضمان سلامة أهلنا دون التضييق عليهم بأجراءات خانقة قد تضر بأرزاقهم ومصالحهم.وذكر،" اجتمعنا اليوم وأصدرنا كـخلية أزمة جملة مقررات اعتمدت بالدرجة الأساس على التقارير الصحية ، ومنها :_ تعطيل الدوام في دوائر المحافظة كافة ماعدا المصارف يوم الخميس من كل اسبوع._تعطيل 75٪ من دوام دوائر المحافظة على مدار الاسبوع وحسب حاجة المواطن لتلك الدوائر والتي تقدم خدمة مباشرة للمواطنين تستمر بالدوام وتُعطل غيرها._اغلاق مداخل المحافظة من السيطرات الخارجية وعدم السماح بدخول الوافدين من غير سكنة واسط ._إنذار الأسواق الكبيرة بضرورة الإلتزام بتدابير الوقاية واعطاء مهلة 3 ايام ، وفي حال عدم الالتزام سيتم غلقها بشكل كامل._تشديد إجراءات فحص الوافدين إلى المحافظة "العائدين من خارج البلاد" والزامهم بالحجر المنزلي لاسبوعين ومتابعة حالتهم بشكل مستمر._التشجيع على التوصيل المجاني لمحلات الملابس والمطاعم ودعم التسوق الالكتروني..الاستمرار بتطبيق الفردي والزوجي وتغريم المخالفين ، ويستثنى من ذلك مركبات الحمل وسيارات الاجرة.واختتم المياحي حديثه بالقول."يؤسفنا تسجيل محافظتنا اصابة جديدة هذا اليوم في قضاء العزيزة وهي لأحد الوافدين من خارج البلاد.تمنياتنا_للجميعبالصحة والسلامة وقبول الطاعات

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