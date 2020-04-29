وكيل المرجعية يرد على اتهامات طالته عقب انفكاك

2020/04/29 | 23:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _العراق رد السيد أحمد الصافي، وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يوم الأربعاء على سؤال وجهه له أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات التي نسبت له عقب انفكاك ألوية العتبات من هيئة الحشد الشعبي.وذكر حساب إيليا إمامي على مواقع التواصل الاجتماعي في منشور له: "استطعت أخيراً أن أحصل منه (السيد أحمد الصافي) على بعض التوضيحات ..وكان السؤال متعلقاً بالإساءة المتعمدة التي صدرت من بعض الألسن في مسألة ارتباط ألوية العتبات وإيكالها التهم بلا أي وازع شرعي أو أخلاقي!!".وأضاف: وهذا نص جوابه ..بعد أخذ الإذن منه بالنشر: (قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم و لا تقل ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا).أعتقد أن بعض من ذكرتم قد تنقصهم المعلومة الدقيقة عن مجريات الامور وهذا مما يؤسف له إذ كان ينبغي عليهم أن يتحروا عن المعلومة من مصدرها ونحن أبوابنا مفتوحة للجميع لا أن يعتمد البعض على تخيلات تحليلية تمليها عليه مواقف متشنجة ابتداءً..إذ أن الموضوع له أوليات لمن أراد ان يفهم الواقع..وبعض الإخوة الأعزاء ممن ذكرت قد شط بهم القلم الى أمور قد تطيل الوقوف بين يدي الله تعالى لأنها مبنية على ظنون لاتسمن ولاتغني بقدر ماهي مشوهة للحقيقة ونحن في شهر كريم لايسعنا إلا أن ندعو لهم بالمغفرة ومعرفة الحقيقة رحم الله شهدائنا وأسبغ عليهم شأبيب الرحمة والرضوان ))".

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