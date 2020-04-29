إصابة رئيس حكومة إفريقية و3 من وزرائه بكورونا

2020/04/29 | 23:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد نونو غوميز نابيام، رئيس وزراء دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وذكر نابيام أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له جاء إيجابيا، ووضع قيد الحجر الصحي المنزلي.وأشار رئيس الحكومة إلى أنه في حالة طيبة ووصل فريق من وزارة الصحة إلى مقر إقامته لأخذ العينات […]

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