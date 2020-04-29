2020/04/29 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاعمار تستغرب تقرير النزاهة بشأن مشروع تحلية البصرة وترد بـ7 نقاط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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