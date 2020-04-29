بعد رش شاطئ بمعقم لكبح تفشي كورونا.. عقوبة بحق رئيس بلدة إسبانية

2020/04/29 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر رئيس بلدة ساحلية اسبانية بعد إصداره أوامر بتعقيم نحو كيلومترين من الشواطئ الرملية بمبيض مخفف في مسعى خاطئ لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقال أوغسطين كونيجو، رئيس المجلس المحلي لبلدة زهارا دي لوس أتونيس، لوسائل الإعلام المحلية إن أوامر رش المبيض صدرت بهدف حماية الأطفال، الذين سمح لهم يوم الأحد باللعب بالخارج لأول مرة بعد أسابيع من العزل القسري.

استخدمت ثلاثة جرارات زراعية في تقليب الرمال أثناء رش ألف لتر من المبيض المخفف بالمياه بنسبة 2 بالمائة. وقال كانيجو إنه أخطأ في تقييم الضرر البيئي لمبادرته، مضيفا انه مستعد لسداد أي تعويض أو غرامة.

وأطلقت السلطات البيئية الإقليمية تحقيقا وأصدرت تقريرا تأديبيا قد يؤدي إلى فرض غرامات على مجلس البلدة ورئيسه.

وتعيد إسبانيا ببطء فتح الإغلاق الصارم الذي فرضته منذ منتصف مارس، وقد سجلت 24 ألف حالة وفاة جراء كورونا.

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