2020/04/29 | 23:48 - المصدر: الغد برس

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الحلبوسي يستقبل الوفد الكردي برئاسة طالباني

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الحلبوسي يستقبل الوفد الكردي برئاسة طالباني

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