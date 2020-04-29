2020/04/29 | 23:48 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يستقبل الوفد الكردي برئاسة طالباني ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحلبوسي يستقبل الوفد الكردي برئاسة طالباني
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الحلبوسي يستقبل الوفد الكردي برئاسة طالباني
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يستقبل الوفد الكردي برئاسة طالباني ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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