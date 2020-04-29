كورونا يواصل حصد أرواح الأمريكيين.. 2247 حالة وفاة بيوم واحد

2020/04/29 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 1005147 حالة بزيادة 23901 حالة عن الإحصاء السابق، في حين زاد عدد المتوفين 2247 ليصل إجمالي الوفيات إلى 57505.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذه الحصيلة هي لعدد المصابين والمتوفين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 28 أبريل نيسان بتوقيت الساحل الشرقي مقارنة بإحصائها السابق في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة الأرقام التي تعلنها كل ولاية على حدة.

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