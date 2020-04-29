بريطانيا تحتجز مئات المهاجرين الجدد بينهم عراقيون

2020/04/29 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية البريطاني، يوم الاربعاء، ان العام الجاري شهد القبض على اكثر من 1000 مهاجر من قبل قوات حماية الخليج الانجليزي، اثناء محاولتهم اجتياز الخليج بهدف الوصول للاراضي البريطانية.

ويأتي ذلك على الرغم من انتشار مخاطر فيروس كورونا المستجد منذ مطلع العام الجاري في اوروبا بصورة عامة وبريطانيا بصورة خاصة وتسجيل العديد من حالات الاصابة والوفيات بهذا الوباء.

وقال الوزير البريطاني بريتي باتل إن يوم أمس فقط شهد القاء القبض على 90 مهاجرا في سواحل مدينة كنتي البريطانية من قبل خفر السواحل، مبينا انهم من حملة الجنسيات العراقية والايرانية والسورية والكويتية.

واضاف ان هؤلاء المهاجرين المعتقلين نقلوا مباشرة الى دائرة الهجرة في مدينة دوفر من اجل التحقيق معهم.

كما اضاف انه تم اعتقال 76 مهاجرا اخر يوم الجمعة الماضية و35 اخرين يوم السبت الماضي اثناء محاولتهم عبور الخليج الانجليزي للوصول الى بريطانيا.

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