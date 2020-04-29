الإعلام والاتصالات تزيل مصادر التشويش على شبكات الهاتف في بغداد

2020/04/29 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، إزالة مصادر التشويش على شبكات الهاتف النقال في بغداد.

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