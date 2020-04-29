عقدتا رواتب كردستان والحقائب السيادية تطغيان على أزمة الجائحة في العراق

2020/04/29 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ازمة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬والمؤقتة‭ ‬،‭ ‬يكافح‭ ‬الوفد‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اعادة‭ ‬انسيابية‭ ‬الرواتب‭ ‬للموظفين‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬ايقافها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المستقيل‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬تسليم‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬الحصة‭ ‬النفطية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬فيما‭ ‬هبطت‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬وباتت‭ ‬تلك‭ […]

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