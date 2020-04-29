واشنطن تدرس خيارات تمديد حظر الأسلحة وموسكو تنصح ايران بضبط النفس

2020/04/29 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدرس‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الخيارات‮»‬‭ ‬لتمديد‭ ‬حظر‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة‭ ‬التقليدية‭ ‬لإيران‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬وقال‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬شركائنا‭ ‬‭(‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭)‬‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬يمكنهم‭ ‬اتخاذها‭.‬سنعمل‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ […]

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