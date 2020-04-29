وزراء الخارجية العرب يبحثون شبكة المال لمواجهة كورونا

2020/04/29 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬قال‭ ‬دياب‭ ‬اللوح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ان‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬سيبحثون‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬امان‭ ‬مالية‭ ‬عربية‭ ‬لمواجهة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لضم‭ ‬الضفة‭ ‬حيث‭ ‬يعقد‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬غدا‭ ‬اجتماعا‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬ان‭ ‬المؤتمر‭ ‬سوف‭ ‬يبحث‭ ‬توفر‭ ‬شبكة‭ ‬امان‭ […]

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