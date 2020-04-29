الولايات المتحدة دولة فاشلة! - طلال الربيعي

2020/04/29 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي النواح المتطاول من قبل George Packer في صحيفة The Atlantic بان الولايات المتحدة دولة فاشلة ليس مبالغة.



اقتصاد الولايات المتحدة هو الاقتصاد القائم على تعظيم الربح الذي لا يرحم من قبل أصحاب رأس المال على حساب جميع القيم الاجتماعية الأخرى ويقضي بأن العمال يجب أن يكونوا عرضة في جميع الأوقات لأهواء سلاسل التوريد في الوقت المناسب ، وظروف العمل غير المستقرة بشكل متزايد - الاقتصاد المعروف أيضًا باسم ......





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