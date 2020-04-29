صورة وخبر.. فالح الفياض في دائرة التحدي

2020/04/29 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت وكالة “العهد نيوز” معلومات تشير الى وجود حراك امريكي في العراق من اجل عزل رئيس هيشة الحشد الشعبي فالح الفياض.وافادت صحيفة “إسرائيل” هيوم، اليوم الاربعاء، بان السياسة الامريكية في العراق تعمل على عزل فالح الفياض من رئاسة الحشد الشعبي.ولكن بعد فترة وجيزة من نشرها للتقرير فان صحيفة “اسرائيل” هيوم قامت بحذف التقرير […]

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