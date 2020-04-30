مسؤول إسباني يعتذر بعدما رش شاطئ بـ “مبيض”

2020/04/30 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر رئيس بلدة ساحلية إسبانية، بعد إصداره أوامر بتعقيم نحو كيلومترين من الشواطئ الرملية بمبيض مخفف، في مسعى خاطئ لتجنب انتشار فيروس كورونا.وقال رئيس المجلس المحلي لبلدة زهارا دي لوس أتونيس، أوغسطين كونيجو، إن أوامر استخدام ذلك المبيض صدرت “بهدف حماية الأطفال”، الذين سمح لهم يوم الأحد باللعب بالخارج لأول مرة، بعد أسابيع من […]

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