إدارة ترامب تخطط لتسريع عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري

2020/04/30 | 00:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مسؤول أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتسريع عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا وتجهيز 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري.

وقالت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية، إن المشروع يسعى لتقليل الوقت المطلوب لإنتاج حوالي 300 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول يناير القادم.

وبحسب المصادر، فسيضم المشروع، الذي يحمل اسم "أوبيريشن وورب سبيد"، جهود كل من الشركات الدوائية الخاصة والوكالات الحكومية والجيش، لتقليص الوقت الذي يتطلبه تطوير اللقاح إلى ثمانية أشهر.

ويقتضي المشروع، بحسب الصحيفة، أن يتحمل دافعو الضرائب الكثير من الخسائر المترتبة على فشل إنتاج بعض الجهات اللقاح، بدلا من شركات الأدوية.

وكان مستشار ترامب وخبير الأوبئة الأميركي، آنتوني فوتشي، قد قال إن لقاح فيروس كورونا لن يكون جاهزا قبل مرور فترة تتراوح من بين 12 إلى 18 شهرا في أفضل الأحوال.

ووجه ترامب الشهر الماضي وزير الصحة آليكس آزار، بضرورة التسريع في تطوير لقاح للفيروس.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماعات تجري منذ حوالي ثلاثة أسابيع بشأن تطوير اللقاح الذي طلب ترامب تسريعه، وعقد الأربعاء اجتماعا في البيت الأبيض حول المشروع المشترك.

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