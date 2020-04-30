جنوب أفريقيا تسجل 354 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية

2020/04/30 | 00:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت وزارة الصحة في جنوب افريقيا على تويتر إنه تم تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء وهو أكبر عدد يُسجل في يوم واحد مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5350.

وأضافت الوزارة "هذا أكبر عدد مسجل للحالات خلال 24 ساعة حتى تاريخه ويمثل زيادة بنسبة 73 في المئة عن اليوم السابق".

وقالت الوزارة في تغريدة منفصلة إن عدد الوفيات زاد عشر حالات ليصل الإجمالي إلى 103.

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