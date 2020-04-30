2020/04/30 | 00:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المربد تدخل المنطقة الأكثر تسجيلاَ للإصابات بكورونا في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 00:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المربد تدخل المنطقة الأكثر تسجيلاَ للإصابات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المربد تدخل المنطقة الأكثر تسجيلاَ للإصابات بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).