نائب عراقي يكشف عن تدخل السفير التركي بالتصويت على قانون الانتخابات

2020/04/30 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضح النائب عن سائرون غايب العميري، الاربعاء (29 نيسان 2020)، حقيقة حصول سائرون على 3 وزارات...





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