ما أفضل مصادر فيتامين سي الغذائية؟

2020/04/30 | 00:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيتامين “سي” عنصر رئيسي لخلايا المناعة، وخاصة في مواجهة الأمراض التنفسية.وتعتبر الحمضيات أشهر الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، لكنها ليست الأغنى.وينبغي تناول أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين يومياً، لأن الجسم لا يخزنه، لكنه لحسن الحظ يتوفر في كثير من المصادر الغذائية.ويحتاج الرجل 90 ملغ من الفيتامين يومياً، والمرأة 75 ملغ، أما الحامل فتحتاج […]

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