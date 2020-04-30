2020/04/30 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف البنك المركزي، مزودي خدمات الدفع الالكتروني لتوزيع منحة المتضررين من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يكلف مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتوزيع المنحة الطارئة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يكلف مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتوزيع المنحة الطارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).