شمس الكويتية تفضح رامز جلال

2020/04/30 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت الفنانة شمس الكويتية هجوما على برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، وذلك من خلال تغريدة اعتبرها البعض فضيحة بحق البرنامج.وغردت شمس قائلة: “اعطيني فلوس وركبني ترند وأنا ‏مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب”.‏ مقلب رامز يعتمد فيه على كرسي يتم قلب الضيف عليه وقد يوصل إليه تيارًا كهربيًا أيضًا.‏

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