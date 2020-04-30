أفلام حديثة بالمجان على يوتيوب

2020/04/30 | 00:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توحد أكثر من 20 مهرجانا سينمائيا في العالم لبث أفلام بالمجان على موقع “يوتيوب” بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا المستجد دور السينما، وأدت إلى إلغاء مهرجانين سنويين في كان ونيويورك.وقالت شركتا ترايبيكا انتربرايزس ويوتيوب، اللتان تنظمان الحدث، في بيان إنه سيُعرض خلال الحدث الذي يستمر عشرة أيام تحت عنوان “كلنا واحد: مهرجان الفيلم […]

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