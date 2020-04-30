احتجاجات وحرق للمصارف في لبنان

2020/04/30 | 00:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت مساء الأربعاء المظاهرات في عدد من المدن اللبنانية احتجاجاً على السياسة المالية، وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.وقام عدد من المتظاهرين بإلقاء قنابل المولوتوف على فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا جنوب العاصمة بيروت، في حين اعتصم عدد من المتظاهرين أمام فرع المصرف في مدينة صور.وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية […]

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