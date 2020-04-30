امرأة سورية تجمع عشرات آلاف الدولارات لمحاربة “كورونا” في بلدها

2020/04/30 | 00:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت امرأة سورية حملة لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحماية من فيروس #كورونا في بلدها، وحصّلت حتى الآن أكثر من 30 ألف دولار، بمجهود شخصي.وكتبت قائدة جمع التبرعات “رنا قلبكجي” في منشور…

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