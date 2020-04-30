2020/04/30 | 00:27 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية بواشنطن : عقار رمديسيفير أظهر أثرا كبيرا في علاج مرضى كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 00:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية بواشنطن : عقار رمديسيفير أظهر أثرا كبيرا في علاج مرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية بواشنطن : عقار رمديسيفير أظهر أثرا كبيرا في علاج مرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).