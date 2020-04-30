روحاني: الخليج سيبقى فارسيا للأبد

2020/04/30 | 00:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده نجحت في ضمان أمن مياه الخليج، مشددا على أنه “سيبقى فارسيا للأبد وليس خليج واشنطن أو نيويورك”.وقال روحاني بمناسبة حلول ما يعرف في طهران بـ”يوم الخليج الفارسي”: “الخليج الفارسي طريق مائي مهم بالنسبة لإيران ويتمتع بأهمية خاصة كأحد مراكز الطاقة في العالم وهو منطقة هامة وحساسة […]

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