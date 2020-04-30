وثيقة.. العراق يصرف منحة المتضررين من كورونا

2020/04/30 | 00:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كلف البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء مزودي خدمات الدفع الالكتروني من خلال الهاتف النقال بصرف منحة المتضررين من فيروس كورونا على المستحقين.

جاء ذلك في كتاب للبنك المركزي موجه إلى مزودي خدمات الدفع الالكتروني من خلال الهاتف النقال.

وبموجب الكتاب، فقد كلف البنك مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتوزيع المنحة وفقا لبيانات المستفيدين التي سترد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق قد أعلنت في 11 نيسان/أبريل الجاري، إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء وباء كورونا وحظر التجوال.

ووفق وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي فإن 2.758 مليون أسرة عراقية تقدمت بطلبات للحصول على المنحة.

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