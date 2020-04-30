السديس: أيام وتعود الصلاة والطواف بالحرم

2020/04/30 | 00:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصريح انتظره الكثيرين من المسلمين حول العالم كشف رئيس هيئة شؤون الحرمين إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس عن موعد عودة الصلاة والطواف والسعي في الحرم المكي.وتوقع الدكتور عبد الرحمن السديس انكشاف “غمة كورونا المستجد” الذي أصاب سبل الحياة بالشلل وفرض حظرًا اجباريًا على الأشخاص في العالم.ونشر حساب شؤون الحرمين […]

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