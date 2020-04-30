غيث يكشف لأول مرة سبب إخفاء وجهه

2020/04/30 | 00:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوته المموه، ولباسه البسيط، وحقيبته الخفيفة، هي كل ما يُعرف عن الشاب الإماراتي المعروف بـ”غيث” الذي يجوب دولًا عدة لتقديم المساعدات المالية للمحتاجين، ويعرض تلك الحلقات خلال برنامجه الرمضاني “قلبي اطمأن” ويحافظ “غيث” منذ 4 سنوات متتالية على إخفاء وجهه عن الكاميرا وهويته الحقيقية، ويكتفي بإدخال السرور على الفقراء والمعوزين، وتغيير أحوالهم المعيشية بالتعاون مع […]

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