“هيلاري كلنتون” تعلن دعمها لـ”جون بايدن” في الانتخابات الأميركية

2020/04/30 | 00:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، “هيلاري كلنتون” عن دعمها لمرشح الحزب الديمقراطي “جون بايدن” في انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة.وخلال اجتماع عقد عبر الإنترنت، تحدثت فيه عن أثار جائحة #كورونا على المرأة، وقالت كلنتون لجون…

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