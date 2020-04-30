طبيب روسي يتنبأ بموعد ظهور لقاح ضد فيروس كورونا

2020/04/30 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدكتور فلاديمير كروغلي، عضو لجنة السياسة الاجتماعية بمجلس الاتحاد الروسي، أنه من الصعب التنبؤ بموعد ظهور لقاح ضد فيروس كورونا، ومع ذلك يمكن أن يظهر نهاية السنة وقال كروغلي في تصريح لصحيفة “بارلامنتسكايا غازيتا” (جريدة البرلمان) ، إن “الحديث عن مواعيد محددة لابتكار هذا اللقاح، غير ممكن ومعقد.صحيح أنه تجري الدراسات في جميع […]

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