بعد التاكد من اصابته.. تعقيم وتعفير دار مصاب بكورونا في بابل (صور)

2020/04/30 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت فرق مكافحة فيروس كورونا في محافظة بابل، بتعقيم وتعفير دار شخص تاكدت اصابته بالفيروس، في منطقة حي الامام بالمحافظة للتاكد من سلامة اهله وجميع من لامسه.

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