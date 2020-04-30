المحمدي يكشف عن ابرز التحديات التي ستواجه الكاظمي ويؤكد: سيشكل حكومة ائتلافية تواجه ازمات البلاد

2020/04/30 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أكد النائب عن تحالف القوى، يحيى المحمدي، الاربعاء (29 نيسان 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى ...





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