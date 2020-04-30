يوميات الحجر (15) وجها لوجه- الجزء 1 - حكيمة لعلا

2020/04/30 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكيمة_لعلا إن الإعلان عن تمديد زمن الحجر الصحي الإجباري، والحديث المتزايد عن أولئك الذين لا يحترمون الحجر الصحي، بطريقة رسمية أو غير رسمية، أنتج الكثير من العنف والكراهية اتجاههم .



أصبح هؤلاء هدفا لجملة من المدونين على الصفحات الاجتماعية، فهم يوصفون كفئة متهاونة، غير مسؤولة ومعرقلة لعمل الدولة والسلطات.



هناك من وصفهم بالخطر أو قنبلة موقوتة ويجب محاربتهم وهناك من طلب إبادتهم .إن هاته الفئات الموصومة بولادت ......





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