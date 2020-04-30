لماذا تجاهل العراق نصيحة الصحة العالمية؟

2020/04/30 | 01:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجلت البلاد قفزات متتالية في أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد مرور أكثر من أسبوع على تخفيف إجراءات حظر التجوال، وتجاهل نصيحة منظمة الصحة العالمية.

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