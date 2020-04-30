توفي مصعوقا.. رحيل لاعب برازيلي شاب بسبب “طائرة ورقية”

2020/04/30 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت لحظات مرح عاشها لاعب كرة قدم برازيلي شاب إلى مأساة، حيث لقي حفته بشكل صادم بعد واقعة “مفجعة” شهدتها مدينة ساو باولو.فقد توفي كايو فيليبي سانتوس سيلفا، عن عمر 21 عاما، إثر تعلق طائرة ورقية كان يلهو بها في كابل كهرباء، قبل أن تقتله صاعقة.ولم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة للوفاة، لكن تقارير […]

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