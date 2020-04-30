حتى العيد تحاول الرأسمالية المتوحشة ان تسرقه من الطبقة العاملة - صادق إطيمش

2020/04/30 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش لم تكتف الرأسمالية العالمية بسرقة الطبقة العاملة نتاج قوة عملها واستغلال مردود هذه القوة باشكال مختلفة من التراكم الرأسمالي الذي تنعم به الأقلية المترفة والمالكة للشركات الأخطبوطية ، بل انها توجهت لإخلاء احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي من مفهومه النضالي الذي ارتبط به اسم " يوم العمال العالمي " لتحوله الى ما سمته بيوم العمل وليس بيوم العمال الذين خطّوا حوادثه بدماء مَن سقطوا منهم على سوح النضال ......





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