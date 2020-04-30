حصيلة الإصابات بكورونا في كندا تتجاوز الـ50 ألفا

2020/04/30 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الكندية، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد، تجاوزت عتبة الـ50 ألف حالة.وحسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، سجلت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية 1348 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وبلغ مجموع الإصابات 50373، بما فيها 10 حالات محتملة لم يتم تأكيدها بعد.وتعود أغلبية هذه الإصابات إلى […]

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