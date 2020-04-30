هونغ كونغ تطور مطهرا يحمي الأسطح من فيروس كورونا لمدة 90 يوما

2020/04/30 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور العلماء في هونغ كونغ طبقة واقية مضادة للفيروسات يقولون إنها قادرة على قتل الفيروسات مثل فيروس كورونا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية.ويمكن لرش المطهر الجديد على الأسطح، أن يحمي من فيروس كورونا لمدة 90 يوما، عن طريق جعله “غير نشط”، وسيبدأ عرض هذا المنتج للبيع في هونغ كونغ ابتداء من 7 جنيهات […]

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