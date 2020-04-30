2020/04/30 | 01:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد بالسلاح النووي على أي هجوم أمريكي تستخدم فيه صواريخ بالستية تطلق من الغواصات.وقالت زاخاروفا تعليقا على التقرير الأمريكي حول تزويد بعض الصواريخ البالستية التي تحملها الغواصات الأمريكية برؤوس نووية منخفضة القوة، إن روسيا تعتبر هذه الخطوة “خطيرة” و”مزعزعة للاستقرار”.وتابعت قائلة: “نرى أن ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: موسكو سترد نوويا على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: موسكو سترد نوويا على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).