النقل تعلن وصول 205 عراقيين من الهند وأرمينيا

2020/04/30 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، وصول 205 عراقيين من الهند وارمينيا الى بغداد.

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