صندوق النقد يوافق على إقراض أفغانستان لمواجهة كورونا

2020/04/30 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رمديسيفير ليس نهاية القصة"، يعبر الباحث الذي كان وراء إجراء التجارب السريرية على العقار، الذي تم الإعلان عن خطط لاستخدامه في علاج مرضى موفيد-19.

وتخطط هيئة الأغذية والأدوية الأميركية، للإعلان عن إصدار موافقتها الطارئة، الأربعاء، على استخدام عقار "ريمديسيفير"، بغرض علاج مرض كوفيد-19، بعدما أظهرت نتائج تجربته، نجاحه في اختصار وقت التعافي، بحسب ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

وقال الأستاذ في المركز الطبي بجامعة نبراسكا، أندري كليل، الباحث الرئيسي في التجارب السريرية للعقار، الذي أشرف عليه المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في تصريحات لشبكة سي أن أن، "لدينا عمل علينا أن نقوم به، نحن نبحث عن علاجات أخرى".

وأشار كليل إلى استمرار التجارب على عقار "رمديسيفير".

وأضاف "في الطب، لا شيء ينتهي أبدا، يمكننا دائما أن نفعل ما هو أفضل، ونحن نريد أن نفعل أفضل".

وكان مراسل "الحرة" في البيت الأبيض، قد نقل عن مدير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، الأربعاء، أن نتائج تجارب عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا "تحمل أخبارا سارة".

أما خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي شارك في مؤتمر صحفي مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ظهر الأربعاء، فقد قال إن نتائج الدراسة التي أشرف عليها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي يديره، لا تزال بحاجة إلى مراجعة، لكنه أعرب عن تفاؤله في الوقت نفسه، من أن العقار قد يحدث فرقا في تسريع شفاء بعض المرضى.

وأضاف فاوتشي أن العقار قد يقصر وقت الشفاء إلى نحو الثلث.

وكانت شركة "جلعاد ساينسز" الأميركية التي تنتج الدواء، قد أعلنت الأربعاء، في بيان، أن عقارها رمديسيفير أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد صحة أميركية.

وأوضحت أن العقار يستخدم في الحالات المتقدمة عندما يصل المريض لمرحلة الإلتهاب الرئوي الحاد وانخفاض مستويات الأوكسجين التي تتطلب تدخلا طبيا، ووضع مقياس من سبع نقاط يظهر ما إذا كان هناك تحسن أم لا.

والتجارب التي أجريت حتى الآن أظهرت أن المرضى تعافوا من الالتهاب الرئوي ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الأوكسجين، وخرج بعضهم من المستشفى في غضون اليوم الرابع عشر.

أما الآثار الجانبية لرمديسيفير، فتشمل الإسهال والطفح الجلدي واختلالا في وظائف الكلى وانخفاض ضغط الدم.

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