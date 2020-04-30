واشنطن تكسر صمتها بـ

2020/04/30 | 02:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القادة العراقيين إلى التخلي عن "نظام المحاصصة"، في تعليق على أزمة تشكيل الحكومة المؤقتة.

دعا بومبيو القادة العراقيين إلى التخلي عن المحاصصة وتشكيل حكومة تحرر الشعب من الضغوط الخارجية

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام أمريكية تابعها "الترا عراق"، يوم الخميس 30 نيسان/أبريل، إن "الشعب العراقي يستحق حكومة تحرره من الترهيب الخارجي، وتحافظ على وحدة وسيادة العراق وأراضيه".

وأضاف، "يجب على القادة العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة والعمل بما فيه الخير للشعب العراقي"، مشددًا على ضرورة أن "تستمع الحكومة إلى نداءات الكثيرين في العراق كي تكون كل القوات المسلحة تحت إمرة الحكومة العراقية".

وتمر العلاقات بين بغداد وواشنطن بأزمة إثر اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني بغارة أمريكية مطلع العالم الجاري، قبل أن تتفاقم بشدة حين صوت البرلمان على قرار يقضي بطرد قوات التحالف، فيما ردت طهران بقصف قواعد تضم قوات أمريكية.

وجاءت التصريح الذي كسر صمت الإدراة الأمريكية حول الأزمة السياسية في العراق، في وقت يشتعل الصراع على الحصص في كابينة مصطفى الكابينة، حيث تصر أطراف على رأسها تحالف الفتح الذي يوصف بالموالي لإيران على المطالبة بوزارات سيادية ضمن الحكومة التي يفترذ أن تكون مؤقتة وتمهد لانتخابات مبكرة.

وقدم الكاظمي، الأربعاء 29 نيسان/أبريل، منهاجًا حكوميًا مختصرًا، ركز على 7 أولويات من بينها محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ذد المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقات الخارجية بشكل متوازن.



وتنتهي المهلة التي حددها الدستور لعرض الحكومة على البرلمان في 9 آيار/مايو المقبل.

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