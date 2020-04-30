صليوا ينفي ترشيحه لوزارة الهجرة في حكومة الكاظمي

2020/04/30 | 02:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب السابق جوزيف صليوا، ترشيحه لوزارة الهجرة والمهجرين في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

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