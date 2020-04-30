2020/04/30 | 03:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفارة العراق لدى مدريد تسير رحلة استثنائيّة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 03:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارة العراق لدى مدريد تسير رحلة استثنائيّة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارة العراق لدى مدريد تسير رحلة استثنائيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).